«Ми ведемо важливий діалог і починаємо розуміти один одного», – Зеленський про переговори з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп має глибоке розуміння ситуації на полі бою в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні.
«Щодо наших відносин із президентом Трампом, я вважаю, що ми ведемо важливий діалог і починаємо розуміти один одного. Президент Трамп дуже добре обізнаний із ситуацією на полі бою і багато знає про те, що відбувається на фронті в Україні», — зазначив Зеленський.
Він додав, що знання деталей війни значно допомагає у діалозі. Зеленський підкреслив, що Україна продовжує перебувати у стані війни, але висловив сподівання, що «ми зможемо впоратися».
