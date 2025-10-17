«Мы ведем важный диалог и начинаем понимать друг друга», – Зеленский о переговорах с Трампом

По словам Зеленского, Трамп хорошо осведомлен о ситуации на фронте в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп глубоко понимает ситуацию на поле боя в Украине. Об во время встречи с Трампом в Вашингтоне.

«Что касается наших отношений с президентом Трампом, я считаю, что мы ведем важный диалог и начинаем понимать друг друга. Президент Трамп очень хорошо осведомлен о ситуации на поле боя и много знает о том, что происходит на фронте в Украине», — отметил Зеленский.

Он добавил, что знание деталей войны значительно помогает в диалоге. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает находиться в состоянии войны, но выразил надежду, что «мы сможем справиться».

