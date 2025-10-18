Практика судів
  1. В Україні

За гроші обіцяв зняти ухилянта з розшуку в реєстрі Оберіг — на Закарпатті викрили схему

17:33, 18 жовтня 2025
Зловмисника затримали під час надання службовій особі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів.
За гроші обіцяв зняти ухилянта з розшуку в реєстрі Оберіг — на Закарпатті викрили схему
Фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку в реєстрі «Оберіг». Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Зловмисника затримали під час надання службовій особі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США за зняття військовозобов’язаного з реєстру «Оберіг». Відомо, що чоловік долучив до оборудки й інших осіб, спільно з якими мав намір сприяти «клієнтам» в ухиленні від мобілізації», - заявили у ДПСУ.

У ході проведення невідкладних слідчих дій було вилучено кошти фігуранта за оборудку, його особисті кошти - 450 доларів і 20 045 гривень та мобільний телефон.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ККУ «Зловживання впливом».

Рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: dpsu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закарпаття Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності