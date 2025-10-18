За гроші обіцяв зняти ухилянта з розшуку в реєстрі Оберіг — на Закарпатті викрили схему

Зловмисника затримали під час надання службовій особі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів.

Фото: dpsu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку в реєстрі «Оберіг». Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Зловмисника затримали під час надання службовій особі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США за зняття військовозобов’язаного з реєстру «Оберіг». Відомо, що чоловік долучив до оборудки й інших осіб, спільно з якими мав намір сприяти «клієнтам» в ухиленні від мобілізації», - заявили у ДПСУ.

У ході проведення невідкладних слідчих дій було вилучено кошти фігуранта за оборудку, його особисті кошти - 450 доларів і 20 045 гривень та мобільний телефон.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ККУ «Зловживання впливом».

Рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: dpsu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.