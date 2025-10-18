За деньги обещал снять уклониста с розыска в реестре «Оберіг» — на Закарпатье разоблачили схему

Злоумышленника задержали во время передачи должностному лицу первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов.

Фото: dpsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который за деньги обещал снять военнообязанного с розыска в реестре «Оберіг». Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Злоумышленника задержали во время передачи должностному лицу первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США за снятие военнообязанного с реестра «Оберіг». Известно, что мужчина привлек к сделке и других лиц, совместно с которыми намеревался помогать «клиентам» в уклонении от мобилизации», — заявили в Госпогранслужбе.

В ходе проведения неотложных следственных действий были изъяты деньги фигуранта за сделку, его личные средства — 450 долларов и 20 045 гривен, а также мобильный телефон.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием».

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Фото: dpsu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.