За деньги обещал снять уклониста с розыска в реестре «Оберіг» — на Закарпатье разоблачили схему

17:33, 18 октября 2025
Злоумышленника задержали во время передачи должностному лицу первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов.
Фото: dpsu.gov.ua
На Закарпатье правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который за деньги обещал снять военнообязанного с розыска в реестре «Оберіг». Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Злоумышленника задержали во время передачи должностному лицу первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США за снятие военнообязанного с реестра «Оберіг». Известно, что мужчина привлек к сделке и других лиц, совместно с которыми намеревался помогать «клиентам» в уклонении от мобилизации», — заявили в Госпогранслужбе.

В ходе проведения неотложных следственных действий были изъяты деньги фигуранта за сделку, его личные средства — 450 долларов и 20 045 гривен, а также мобильный телефон.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием».

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Фото: dpsu.gov.ua

