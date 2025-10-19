Практика судів
Україна домовляється з Європою про закупівлю зброї США через програму PURL – документ майже готовий

16:24, 19 жовтня 2025
Зеленський анонсував розширення можливостей ППО та далекобійного озброєння.
Україна веде переговори з європейськими країнами щодо розширення програми «Список пріоритетних вимог України» (PURL) для збільшення закупівель американської зброї, зокрема систем протиповітряної оборони та неназваного далекобійного озброєння. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Працюємо з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї. Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL», — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що наразі триває підготовка важливих домовленостей із деякими країнами щодо постачання зброї та оборонних технологій. «Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо», — зазначив Президент.

Зеленський розповів, що в неділю відбулися доповіді від військових та Служби безпеки України щодо ситуації на фронті та підготовки відповідних заходів у відповідь на удари російських військ. «Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, зокрема щодо нашої далекобійності. Є збільшення і щодо відстані, і щодо влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності», — підкреслив він.

