Украина договаривается с Европой о закупке оружия США через программу PURL – документ почти готов

Зеленский анонсировал расширение возможностей ПВО и дальнобойного вооружения.

Украина ведет переговоры с европейскими странами о расширении программы «Список приоритетных требований Украины» (PURL) для увеличения закупок американского оружия, в частности систем противовоздушной обороны и неназванного дальнобойного вооружения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Работаем с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличить закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе о новых взносах в программу PURL», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что в настоящее время продолжается подготовка важных договоренностей с некоторыми странами по поставкам оружия и оборонных технологий. «Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим», — отметил Президент.

Зеленский рассказал, что в воскресенье состоялись доклады от военных и Службы безопасности Украины о ситуации на фронте и подготовке соответствующих мер в ответ на удары российских войск. «Мы говорили с главнокомандующим Александром Сырским, в частности о нашей дальнобойности. Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждый день-два есть поражения российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности», — подчеркнул он.

