Україна готова постачати США свої дрони — але в обмін на американські ракети, — Зеленський

10:49, 20 жовтня 2025
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати Сполученим Штатам власні дрони в межах двостороннього партнерства — в обмін на американські ракети.
Україна готова продавати та надавати Сполучним Штатам безпілотні літальні апарати власного виробництва за умови співпраці в межах двосторонніх програм — зокрема якщо Київ отримуватиме від США ракети. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, хоча в США є серйозна індустрія з виробництва дронів, американські фахівці визнають: у них бракує практики застосування у бойових умовах, яку мають українські розробки.

«Індустрія каже: вашої практики сьогодні у нас немає, і, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі. І тому я сказав, що ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати», — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що українські компанії можуть налагодити виробництво дронів на території США. Він окреслив дві ключові складові партнерства: «Mega Deal» — щодо закупівлі американської зброї, зокрема різних ракет та систем ППО, і «Drone Deal» — щодо постачання українських безпілотників.

«Тому що в Mega Deal є різні ракети, і відповідні засоби ППО. А в Drone Deal є всі ті інші дрони, які нам сьогодні потрібні, і ми щось не можемо продавати, і ті, які ми можемо експортувати», — пояснив Зеленський, окреслюючи потенційні напрямки взаємодії.

США Україна Володимир Зеленський

