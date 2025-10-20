Украина готова поставлять США свои дроны — но в обмен на американские ракеты, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять Соединенным Штатам собственные дроны в рамках двустороннего партнерства – в обмен на американские ракеты.

Украина готова продавать и предоставлять Соединенным Штатам беспилотные летательные аппараты собственного производства при условии сотрудничества в рамках двусторонних программ — в частности, если Киев будет получать от США ракеты. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам главы государства, хотя в США есть серьезная индустрия по производству дронов, американские специалисты признают: им не хватает практики применения в боевых условиях, которой обладают украинские разработки.

«Индустрия говорит: вашей практики сегодня у нас нет, и, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие. И поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать», — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что украинские компании могут наладить производство дронов на территории США. Он обозначил две ключевые составляющие партнерства: «Mega Deal» — по закупке американского оружия, в частности различных ракет и систем ПВО, и «Drone Deal» — по поставке украинских беспилотников.

«Потому что в Mega Deal есть разные ракеты и соответствующие средства ПВО. А в Drone Deal есть все те другие дроны, которые нам сегодня нужны, и которые мы пока не можем продавать, и те, которые можем экспортировать», — объяснил Зеленский, обозначая потенциальные направления взаимодействия.

