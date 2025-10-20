Практика судов
  1. В Украине

Украина готова поставлять США свои дроны — но в обмен на американские ракеты, — Зеленский

10:49, 20 октября 2025
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять Соединенным Штатам собственные дроны в рамках двустороннего партнерства – в обмен на американские ракеты.
Украина готова поставлять США свои дроны — но в обмен на американские ракеты, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина готова продавать и предоставлять Соединенным Штатам беспилотные летательные аппараты собственного производства при условии сотрудничества в рамках двусторонних программ — в частности, если Киев будет получать от США ракеты. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам главы государства, хотя в США есть серьезная индустрия по производству дронов, американские специалисты признают: им не хватает практики применения в боевых условиях, которой обладают украинские разработки.

«Индустрия говорит: вашей практики сегодня у нас нет, и, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие. И поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать», — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что украинские компании могут наладить производство дронов на территории США. Он обозначил две ключевые составляющие партнерства: «Mega Deal» — по закупке американского оружия, в частности различных ракет и систем ПВО, и «Drone Deal» — по поставке украинских беспилотников.

«Потому что в Mega Deal есть разные ракеты и соответствующие средства ПВО. А в Drone Deal есть все те другие дроны, которые нам сегодня нужны, и которые мы пока не можем продавать, и те, которые можем экспортировать», — объяснил Зеленский, обозначая потенциальные направления взаимодействия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Украина Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

Владимир Зеленский внес законопроект о продлении военного положения до февраля 2026 года

Военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены до февраля 2026 года – Президент внес законопроекты.

Кабмин заложил 60 млрд поступлений от реформы Гостаможслужбы в проект бюджета-2026, но не объяснил, как именно реформа им поспособствует – Счетная палата

Правительство считает, что реформа Гостаможслужбы, предусматривающая отбор ее нового руководителя с участием международных экспертов, приведет к 60 млрд грн дополнительных поступлений в 2026 году – но Счетная палата не увидела этому объективных объяснений.

Бюджетный комитет рекомендовал подать законопроект о спецпенсиях судей и прокуроров, установив единые подходы к выходу на пенсию

Как сообщила Роксолана Пидласа, среди изменений, которые согласовал бюджетный комитет – предложение к Кабмину подать законопроект о специальных пенсиях, которым установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению индексации пенсий на общих условиях.

Верховная Рада отменит закон об обращениях граждан – что примут взамен

Народные депутаты рассмотрят в целом законопроект Кабмина, которым предлагается отменить закон об обращениях граждан и изложить порядок обращений в органы власти в другой редакции – эксперты предупредили о рисках сужения прав.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України