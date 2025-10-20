СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував справу Роттердам+

СБУ вийшла на родичів детектива НАБУ, що працював над справами про розкрадання коштів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який займався розслідуванням низки резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики за схемою «Роттердам+» та на підприємствах залізничної галузі, включаючи підозри у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів. Про це повідомили в НАБУ.

«НАБУ продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів», – додали в НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.