СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал дело Роттердам+

Сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального антикоррупционного бюро, который занимался расследованием ряда резонансных дел, в частности о злоупотреблениях в сфере энергетики по схеме «Роттердам+» и на предприятиях железнодорожной отрасли, включая подозрения в хищении средств на закупку трансформаторов. Об этом сообщили в НАБУ.

«НАБУ продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов», — добавили в НАБУ.

