Україна готує нові рішення для захисту енергетики та посилення ППО — Зеленський за підсумками Ставки

Зеленський повідомив, що Україна накопичує газ до опалювального сезону.

У понеділок, 20 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, основною темою якого стали питання енергетичної безпеки країни.

"Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах. Зрозумілі складнощі на прикордонних і прифронтових територіях. Що ближче до позицій російської армії – то більші виклики", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна готує "повний спектр відповідей" на російські удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема й розширює можливості далекобійних ударів у відповідь.

Президент заслухав доповіді про відновлення після ворожих атак, а також визначили параметри розширення резервів – передусім енергетичного обладнання. За словами Зеленського, Україна активізує співпрацю з європейськими партнерами для отримання необхідних ресурсів, а МЗС має посилити роботу в цьому напрямі.

Також на Ставці йшлося про ситуацію в газовій сфері – накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.

«Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота», - повідомив Президент.

Також обговорили посилення захисту енергетичних об’єктів.

«Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

