Украина готовит новые решения для защиты энергетики и усиления ПВО — Зеленский по итогам Ставки

В понедельник, 20 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки, основной темой которого стали вопросы энергетической безопасности страны.

«Большинство вопросов — об энергетике. Прежде всего — ситуация в областях и громадах. Понятны сложности на приграничных и прифронтовых территориях. Чем ближе к позициям российской армии — тем больше вызовов», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина готовит «полный спектр ответов» на российские удары по энергетической инфраструктуре, в том числе расширяет возможности нанесения дальнобойных ответных ударов.

Президент заслушал доклады о восстановлении после вражеских атак, а также определили параметры расширения резервов — прежде всего энергетического оборудования. По словам Зеленского, Украина активизирует сотрудничество с европейскими партнёрами для получения необходимых ресурсов, а МИД должен усилить работу в этом направлении.

Также на Ставке обсуждалась ситуация в газовой сфере — накопление газа на отопительный сезон, ремонтные работы.

«Чётко определены источники финансирования закупки необходимого объёма газа, и значительная часть генерации средств уже обеспечена. Эта работа продолжается», — сообщил Президент.

Также обсудили усиление защиты энергетических объектов.

«Был также отдельный доклад относительно военного компонента, а именно — прикрытия объектов энергетики от ударов с воздуха. Определились с обеспечением дополнительных вертолётов и в целом с укреплением боевой авиации. Поручил соответствующей команде оперативно подготовить все документы, необходимые для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО. Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы могли ускорить переговоры. Слава Украине!», — подытожил Зеленский.

