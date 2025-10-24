На Київщині судитимуть 22-річного ексвчителя за насильство над трьома 12-річними учнями

Педагога підозрюють у повторних злочинах та виготовленні дорослого кіно за участі дітей.

На Київщині прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 22-річного жителя Борисполя, колишнього вчителя одного з місцевих ліцеїв, за сексуальне насильство над трьома 12-річними учнями.

За даними столичної прокуратури, чоловік, використовуючи довіру дітей та свій авторитет як педагог, неодноразово вчиняв акти сексуального насильства щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочини стало відомо після того, як один із потерпілих розповів про пережите своїй матері, після чого підозрюваного затримали.

Крім того, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та фотографії порнографічного змісту за участю малолітніх.

Екс-вчителю інкримінують злочини за ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України, а саме сексуальне насильство щодо малолітніх, вчинене повторно, та виготовлення дитячої порнографії. Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення його провини в суді йому загрожує довічне ув’язнення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

