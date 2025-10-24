Незаконна оренда держмайна: БЕБ вручило підозру керівнику підприємства

На Львівщині БЕБ викрило оборудку з незаконною орендою держпідприємства.

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області оголосили підозру керівнику державного підприємства, який незаконно передав в оренду підконтрольне йому майно приватному бізнесу. Про це розпоавли у БЕБ.

Слідством встановлено, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, організував незаконну передачу державного майна в оренду приватним підприємцям.

"Він уклав договори користування об'єктами нерухомості, які належать державі, без проведення передбаченого законом аукціону в електронній торговій системі, що визначена Фондом держмайна України", – говориться у повідомленні.

В результаті до бюджету не надійшло від 30% до 70% орендної плати, залежно від площі об'єктів. Загалом завдані державі збитки складають понад 3,8 млн грн збитків.

Детективи повідомили посадовцю про підозру у зловживанні владою/службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Судом обрано запобіжний захід у вигляді застави.

