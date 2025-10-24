Росія вперше атакувала Одещину КАБами

Вперше керованими авіаційними бомбами атакували Одеську область.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія вперше завдала удару модернізованими керованими авіаційними бомбами по Одеській області. Голова ОВА Олег Кіпер підтвердив перше застосування КАБ та зазначив, що це нова серйозна загроза для регіону.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону", - розповів він.

Кіпер уточнив, що це нова серйозна загроза для Одещини, адже такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань.

"Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликав очільник ОВА.

У Повітряних силах попереджали про загрозу КАБів для Південного та Чорноморського, потім в області чули вибухи.

Зазначимо, що це нові авіабомби "Грім-1" або "Грім-2", бойовий радіус застосування їх 150-200 км.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.