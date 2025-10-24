OpenAI представила функцію в ChatGPT – розумний пошук по всіх бізнес-інструментах

ChatGPT тепер шукає інформацію у Slack, Google Drive та GitHub.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI анонсувала нову функцію для ChatGPT під назвою Company Knowledge, яка дозволяє швидко знаходити інформацію в робочому просторі без перемикання між додатками. Оновлення доступне для користувачів тарифів Business, Enterprise та Education і працює на базі GPT-5, підключаючись до Slack, SharePoint, Google Drive і GitHub.

Мета функції – перетворити ChatGPT на розмовну пошукову систему для бізнесу. Чат-бот може переглядати всі доступні джерела та надавати точні відповіді, включаючи повідомлення в Slack, електронні листи, нотатки дзвінків у Google Docs і запити підтримки з Intercom. Кожна відповідь супроводжується чіткими посиланнями на джерела для перевірки інформації.

Функція здатна обробляти неоднозначні запитання. Наприклад, на питання «На чому ми зупинилися щодо цілей компанії на наступний рік?» ChatGPT виконує кілька пошуків у різних джерелах, щоб усунути суперечності. Інструмент використовує фільтри за датами та «мислить під час пошуку», що дозволяє знаходити інформацію за часовим контекстом.

Company Knowledge потрібно вручну активувати для нових розмов. Поки функція увімкнена, ChatGPT не може виконувати пошук в інтернеті або створювати графіки та зображення. OpenAI зазначила, що в майбутніх оновленнях Company Knowledge буде інтегровано з іншими можливостями ChatGPT, що підвищить ефективність робочих процесів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.