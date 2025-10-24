Практика судів
Вимагання $150 тисяч у підприємця — до суду скеровано справу ексдетектива БЕБ Артема Мацієвського

18:28, 24 жовтня 2025
За таку суму підприємцю обіцяли уникнення кримінального переслідування та розблокування рахунків.
До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього детектива БЕБ та ексслідчого поліції Київської області, які вимагали 150 тисяч доларів від підприємця. Про це повідомляють НАБУ і САП.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього детектива першого відділу детективів управління захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Департаменту детективів Бюро економічної безпеки Артема Мацієвського.

Встановлено, що детектив центрального управління БЕБ та слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Київській області висловили керівнику юридичної особи прохання, поєднані з вимаганням, щодо надання хабаря за непритягнення до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.

За даними САП, посадовці упродовж тривалого часу переконували підприємця в невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вказується, що після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій щодо детективів БЕБ та слідчого СУ ГУ НП у Київській області їх було звільнено із займаних посад.

