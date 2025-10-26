Практика судів
У Києві на вихідних запустили двоповерховий автобус на маршрут – фото

22:29, 26 жовтня 2025
У Києві помітили двоповерховий автобус.
У Києві на вихідних запустили двоповерховий автобус на маршрут – фото
У столиці на маршруті №57 цими вихідними у тестовому режимі курсував двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Транспортний засіб вийшов на лінію лише у вихідні, щоб перевірити його експлуатаційні можливості для подальшого використання на міських маршрутах.

Автобус має 83 місця для сидіння — 28 на першому поверсі та 55 на другому, а також 45 місць для стоячих пасажирів (винятково на нижньому рівні).

Він повністю доступний для маломобільних груп населення: низька підлога, два місця для осіб на кріслах колісних, спеціальна зона для дитячого візка та два пандуси.

Серед технічного оснащення автобуса:

  • панорамні вікна;
  • система кондиціювання повітря;
  • USB-порти для заряджання гаджетів;
  • автоматична система оплати проїзду;
  • гучномовне оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах;
  • зовнішнє електронне табло з інформацією про маршрут.

Під час тестових рейсів автобус курсував між станцією метро «Академмістечко» та зупинкою Авторинок «Чапаєвка» — з 9:43 до 18:53.

