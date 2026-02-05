Дія Сіті Інвест зможе працювати без нагляду: Верховна Рада ініціює нові послаблення для резидентів

Регуляторні конфлікти та ризики для інвесторів: новий проєкт пропонує відмовитись від професійного нагляду за інвестиційними фондами.

Комітет з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт № 14362, що обіцяє більш зручний і зрозумілий податковий простір Дія Сіті, масштабування бізнесів і стрімкий розвиток інвестування. Головне науково-експертне управління Верховної Ради, своєю чергою, вважає проєкт таким, що не відповідає європейським директивам та містить ризики розбалансування ринку капіталу.

Законопроєктом № 14362 пропонуються зміни до КЗпП, Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки, Закону про інститути спільного інвестування та низки інших актів.

Проєкт передбачає створення спеціалізованого інституту спільного інвестування Дія Сіті Інвест який інвестуватиме виключно в резидентів «Дія Сіті». Як зазначили в ГНЕУ чинне законодавство України не забороняє інститутам спільного інвестування інвестувати в резидентів Дія Сіті у звичайному режимі. Тож виникає питання, чи дійсно необхідне створення окремого фонду виключно для резидентів Дія Сіті, і чи зможуть інші інститути спільного інвестування здійснювати інвестування у діяльність резидентів.

Ба більше, пропонується і внесення змін до Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», і відповідно до змін не вважати діяльність управителя фонду Дія Сіті Інвест з управління активами фонду професійною діяльністю учасника ринків капіталу. Це створює правову невизначеність та суперечить природі інституційних інвесторів, так як фонд є венчурним, його управління підпадає під професійну діяльність.

Як наслідок - активами буде керувати управитель поза межами професійного регулювання, що суттєво знижує рівень захисту прав інвесторів. Крім того, це створює так звану «сіру зону» для Дія Інвест Сіті, що зможе функціонувати поза межами нагляду.

До того ж проєктом пропонується дозволити учасникам фонду самим керувати активами до 185 днів у разі відсутності управителя. І це ще більше посилює ризики втрати коштів через відсутність фахового нагляду.

Законопроєкт № 14362 пропонує дозволити фізособам ставати учасниками фонду за умови придбання акцій на суму не менше 100 мінімальних зарплат, встановлених станом на 2014 рік. При цьому чинний Закон «Про інститути спільного інвестування» встановлює для венчурних фондів планку в 1500 мінімальних зарплат і не передбачає винятків. Експерти ГНЕУ зауважують відсутність обгрунтування зниження цього порогу саме для Дія Сіті. Так, Дія Сіті – особливий податковий простір, проте встановлення такого різного порогу вступу до фонду створює нерівні умови для різних видів венчурних інвестицій.

Ще одне зауваження стосується нового терміну – оплачувана перерва. У проєкті передбачається, що гіг-контрактом або внутрішніми документами резидента Дія Сіті можуть визначатися такі умови виконання робіт, як «структура винагороди, в тому числі компенсації витрат, під час оплачуваної перерви, надання додаткових компенсаційних виплат чи гарантій». Але проєкт не визначає, що це таке, тобто відкриває широкий простір для маніпуляцій із виплатами спеціалістам.

Для уникнення подальших трудових спорів зі спеціалістами необхідно визначити статус «оплачуваної перерви» у гіг-контрактах.

Комітет підтримав проєкт за основу, адже дійсно це дієвий інструмент для залучення швидких грошей, але чи буде все так гладко працювати за умови відсутності необхідних стандартів захисту інвесторів. ГНЕУ наполягає на суттєвому доопрацюванні проєкту. Якщо не брати до уваги заперечення експертів, проєкт ризикує відкрити нове поле бою через непрофесійне управління активами.

