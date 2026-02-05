Дія Сити Инвест сможет работать без надзора: Верховная Рада инициирует новые послабления для резидентов

Регуляторные конфликты и риски для инвесторов: новый проект предлагает отказаться от профессионального надзора за инвестиционными фондами.

Комитет по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект № 14362, который обещает более удобное и понятное налоговое пространство Дія Сити, масштабирование бизнесов и стремительное развитие инвестирования. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, в свою очередь, считает проект не соответствующим европейским директивам и содержащим риски разбалансировки рынка капитала.

Законопроектом № 14362 предлагаются изменения в КЗоТ, Закон о стимулировании развития цифровой экономики, Закон об институтах совместного инвестирования и ряд других актов.

Проект предусматривает создание специализированного института совместного инвестирования Дія Сити Инвест, который будет инвестировать исключительно в резидентов «Дія Сити». Как отметили в ГНЭУ, действующее законодательство Украины не запрещает институтам совместного инвестирования инвестировать в резидентов Дія Сити в обычном режиме. Поэтому возникает вопрос, действительно ли необходимо создание отдельного фонда исключительно для резидентов Дія Сити, и смогут ли другие институты совместного инвестирования осуществлять инвестирование в деятельность резидентов.

Более того, предлагается и внесение изменений в Закон «О рынках капитала и организованных товарных рынках», и в соответствии с изменениями не считать деятельность управителя фонда Дія Сити Инвест по управлению активами фонда профессиональной деятельностью участника рынков капитала. Это создает правовую неопределенность и противоречит природе институциональных инвесторов, так как фонд является венчурным, его управление подпадает под профессиональную деятельность.

Как следствие — активами будет руководить управитель вне рамок профессионального регулирования, что существенно снижает уровень защиты прав инвесторов. Кроме того, это создает так называемую «серую зону» для Дія Инвест Сити, которая сможет функционировать вне рамок надзора.

К тому же проектом предлагается разрешить участникам фонда самим управлять активами до 185 дней в случае отсутствия управителя. И это еще больше усиливает риски потери средств из-за отсутствия профессионального надзора.

Законопроект № 14362 предлагает разрешить физлицам становиться участниками фонда при условии приобретения акций на сумму не менее 100 минимальных зарплат, установленных по состоянию на 2014 год. При этом действующий Закон «Об институтах совместного инвестирования» устанавливает для венчурных фондов планку в 1500 минимальных зарплат и не предусматривает исключений. Эксперты ГНЭУ отмечают отсутствие обоснования снижения этого порога именно для Дія Сити. Да, Дія Сити — особое налоговое пространство, однако установление такого разного порога входа в фонд создает неравные условия для разных видов венчурных инвестиций.

Еще одно замечание касается нового термина — оплачиваемый перерыв. В проекте предусматривается, что гиг-контрактом или внутренними документами резидента Дія Сити могут определяться такие условия выполнения работ, как «структура вознаграждения, в том числе компенсации расходов, во время оплачиваемого перерыва, предоставление дополнительных компенсационных выплат или гарантий». Но проект не определяет, что это такое, то есть открывает широкий простор для манипуляций с выплатами специалистам.

Во избежание дальнейших трудовых споров со специалистами необходимо определить статус «оплачиваемого перерыва» в гиг-контрактах.

Комитет поддержал проект за основу, так как это действительно действенный инструмент для привлечения быстрых денег, но будет ли все так гладко работать при условии отсутствия необходимых стандартов защиты инвесторов. ГНЭУ настаивает на существенной доработке проекта. Если не принимать во внимание возражения экспертов, проект рискует открыть новое поле боя из-за непрофессионального управления активами.

