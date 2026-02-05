  1. Публікації
  2. / В Україні

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

14:00, 5 лютого 2026
Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №13705-д, який полегшує отримання пенсій для людей, що втратили документи через війну, окупацію або ліквідацію підприємств.

Законопроєктом передбачається, що Пенсійний фонд України при призначенні або перерахунку пенсій використовуватиме дані з державних електронних систем і реєстрів, зокрема з податкового реєстру, єдиного держреєстру підприємців та інших баз, де містяться відомості про роботу, зарплату та сплату страхових внесків. Якщо таких даних немає, фонд повідомляє людину та допомагає зібрати необхідні документи.

Крім того, до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець не сплатив внески, якщо він подав звітність про нараховані внески хоча б у мінімальному розмірі.

 Законопроєкт також уточнює порядок підтвердження трудового стажу за періоди до впровадження персоніфікованого обліку, встановлюючи, що основним документом для цього є трудова книжка, а за її відсутності — інші документи, видані місцем роботи, служби, навчання або архівними установами, або у судовому порядку.

Додамо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що законопроект №13705-д Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

законопроект війна пенсія трудові відносини

