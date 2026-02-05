  1. Публикации
Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

14:00, 5 февраля 2026
Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал принять в целом законопроект №13705-д, который облегчает получение пенсий для людей, потерявших документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятий.

Законопроект предусматривает, что Пенсионный фонд Украины при назначении или перерасчете пенсий будет использовать данные из государственных электронных систем и реестров, в частности из налогового реестра, единого государственного реестра предпринимателей и других баз, где содержатся сведения о работе, зарплате и уплате страховых взносов. Если таких данных нет, фонд уведомляет человека и помогает собрать необходимые документы.

Кроме того, в страховой стаж будут включены периоды работы, за которые работодатель не уплатил взносы, если он подал отчетность о начисленных взносах хотя бы в минимальном размере.

 Законопроект также уточняет порядок подтверждения трудового стажа за периоды до введения персонализированного учета, устанавливая, что основным документом для этого является трудовая книжка, а при её отсутствии — другие документы, выданные местом работы, службы, учебного заведения или архивными учреждениями, либо в судебном порядке.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что законопроект № 13705-д Верховная Рада приняла в первом чтении.

законопроект война пенсия трудовые отношения

Публикации
