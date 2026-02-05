Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників, — Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що Уряд ухвалив рішення дозволити виробникам трансформаторного обладнання бронювати 100% співробітників.

Фото: Юлія Свириденко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників.

За її словами, сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Прем’єрка зазначила, що підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також, за словами Свириденко, Кабмін зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — до двох замість трьох.

Очікується, що це дозволить виробникам критично важливого обладнання працювати безперебійно та сприятиме швидкому відновленню енергооб’єктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.