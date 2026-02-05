Производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% сотрудников — Свириденко

Юлия Свириденко сообщила, что Правительство приняло решение разрешить производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% сотрудников.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% сотрудников.

По ее словам, сегодня правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Премьер отметила, что предприятия, производящие и восстанавливающие трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников. Также, по словам Свириденко, Кабмин уменьшил количество критериев для признания компании критически важным — до двух вместо трех.

Ожидается, что это позволит производителям критически важного оборудования работать бесперебойно и будет способствовать быстрому восстановлению энергообъектов.

