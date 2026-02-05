  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Поставка товару без ТТН: Верховний Суд пояснив, якими доказами підтверджується її здійснення

15:02, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС розглянув спір щодо стягнення заборгованості за договором поставки та дійшов висновку, що факт передачі товару може підтверджуватися не лише первинними бухгалтерськими документами, а й сукупністю інших доказів, які свідчать про реальність здійснення господарської операції.
Поставка товару без ТТН: Верховний Суд пояснив, якими доказами підтверджується її здійснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Факт поставки товару може бути підтверджений не лише первинними бухгалтерськими документами, а й сукупністю інших доказів, які переконливо свідчать про здійснення господарської операції. Для встановлення факту передачі товару суд має оцінювати всі надані сторонами докази в їх сукупності, включаючи видаткові накладні, договори, листування між сторонами та інші матеріали, що підтверджують реальність господарських відносин.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Відсутність окремих документів (зокрема товаро-транспортних накладних) або непроведення почеркознавчої експертизи не спростовують факт поставки, якщо сторона, яка заперечує її здійснення, не надала належних доказів на підтвердження своїх доводів.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 922/4558/24

Суть справи

ФОП звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором поставки, підтвердивши вимоги договорами, видатковими накладними та доказами реалізації відповідачем товару через інтернет-магазин; відповідач заперечував факт укладення договору і поставки, посилаючись на підробку підписів, однак, ініціювавши почеркознавчу експертизу, фактично ухилився від її проведення, не надав зразків підпису та не сплатив витрати на експертизу.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що первинні документи підтверджують здійснення поставки, а відповідач не надав доказів, що спростовують цей факт. На підставі цього суди задовольнили позов частково, стягнувши заборгованість, пеню, 20 % річних та інфляційні втрати.

Рішення КГС ВС

КГС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій про доведеність фактичного здійснення поставки товару, оскільки надані позивачем докази в сукупності (видаткові накладні, документи на торговельну марку, листування сторін, підтвердження реалізації товару відповідачем) підтверджують виконання договору, а відсутність окремих документів, зокрема товаро-транспортних накладних, не звільняє відповідача від обов’язку спростувати ці обставини, чого він не зробив.

Суд касаційної інстанції зазначив, що доводи про підробку підписів або їх здійснення неповноважними особами не підтверджені належними доказами та зводяться до переоцінки встановлених судами обставин, що виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції; при цьому факт господарської операції може підтверджуватися сукупністю доказів, а не лише первинними документами.

КГС ВС залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Дія Сіті Інвест зможе працювати без нагляду: Верховна Рада ініціює нові послаблення для резидентів

Регуляторні конфлікти та ризики для інвесторів: новий проєкт пропонує відмовитись від професійного нагляду за інвестиційними фондами.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]