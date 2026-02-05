  1. Судебная практика
Поставка товара без ТТН: Верховный Суд объяснил, какими доказательствами подтверждается ее осуществление

15:02, 5 февраля 2026
КХС ВС рассмотрел спор об удержании задолженности по договору поставки и пришел к выводу, что факт передачи товара может подтверждаться не только первичными бухгалтерскими документами, но и совокупностью других доказательств, свидетельствующих о реальности осуществления хозяйственной операции.
Факт поставки товара может быть подтверждён не только первичными бухгалтерскими документами, но и совокупностью иных доказательств, которые убедительно свидетельствуют об осуществлении хозяйственной операции. Для установления факта передачи товара суд должен оценивать все предоставленные сторонами доказательства в их совокупности, включая расходные накладные, договоры, переписку между сторонами и иные материалы, подтверждающие реальность хозяйственных отношений.

Отсутствие отдельных документов (в частности товарно-транспортных накладных) либо непроведение почерковедческой экспертизы не опровергают факт поставки, если сторона, которая отрицает её осуществление, не предоставила надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 922/4558/24.

Суть дела

ФЛП обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору поставки, подтвердив требования договорами, расходными накладными и доказательствами реализации ответчиком товара через интернет-магазин; ответчик отрицал факт заключения договора и поставки, ссылаясь на подделку подписей, однако, инициировав почерковедческую экспертизу, фактически уклонился от её проведения, не предоставил образцы подписи и не оплатил расходы на экспертизу.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что первичные документы подтверждают осуществление поставки, а ответчик не предоставил доказательств, опровергающих данный факт. На этом основании суды частично удовлетворили иск, взыскав задолженность, пеню, 20 % годовых и инфляционные потери.

Решение КХС ВС

КХС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций о доказанности фактического осуществления поставки товара, поскольку предоставленные истцом доказательства в совокупности (расходные накладные, документы на торговую марку, переписка сторон, подтверждение реализации товара ответчиком) подтверждают исполнение договора, а отсутствие отдельных документов, в частности товарно-транспортных накладных, не освобождает ответчика от обязанности опровергнуть данные обстоятельства, чего он не сделал.

Суд кассационной инстанции указал, что доводы о подделке подписей либо их совершении неуполномоченными лицами не подтверждены надлежащими доказательствами и сводятся к переоценке установленных судами обстоятельств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции; при этом факт хозяйственной операции может подтверждаться совокупностью доказательств, а не только первичными документами.

КХС ВС оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

суд Верховный Суд судебная практика КХС ВС

