  1. В Україні

Кабмін змінив порядок казначейських видатків у воєнний стан: скринінги 40+, стоматологія та правнича допомога

13:32, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ передбачає розширення переліку пріоритетних медичних витрат, зокрема фінансування скринінгів для осіб віком від 40 років, а також уточнює підходи до фінансування стоматологічних послуг і безоплатної правничої допомоги.
Кабмін змінив порядок казначейських видатків у воєнний стан: скринінги 40+, стоматологія та правнича допомога
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів прийняв проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», розроблений Міністерством фінансів України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зауважили у Міністерстві фінансів, рішення спрямоване на узгодження чинного Порядку з Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», а також на уточнення та актуалізацію механізмів здійснення Казначейством пріоритетних видатків в умовах воєнного стану.

Зміни, зокрема, передбачають:

1. Розширення переліку пріоритетних медичних видатків

Проєктом постанови передбачено включення до переліку пріоритетних видатків, за якими Казначейство в умовах воєнного стану здійснює відкриття асигнувань та проведення платежів у першочерговому порядку, здійснення скринінгів здоров’я для осіб віком від 40 років.

Закріплення цього напряму серед пріоритетних сприятиме стабільному фінансовому забезпеченню профілактичних програм навіть за обмежених бюджетних ресурсів, а також сприятиме підтримці системного підходу держави до збереження здоров’я населення в умовах воєнного часу.

2. Уточнення підходів до фінансування стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги

Проєктом постанови також уточнюються формулювання напрямів видатків щодо фінансового забезпечення стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги з метою їх повної відповідності бюджетним програмам, визначеним у Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Зокрема, уточнено положення щодо:

  • оплати медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги деяким категоріям громадян;
  • забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у тому числі послуг із медіації.

Такі зміни дозволять чітко пов’язати відповідні видатки з бюджетними програмами та підвищити прозорість і передбачуваність фінансового забезпечення соціально важливих послуг.

Як зауважили у Мінфіні, оновлення Порядку дає змогу Державній казначейській службі й надалі забезпечувати безперебійне та передбачуване фінансування ключових видатків державного бюджету, зокрема у сферах охорони здоров’я, а також сприяє стабільності й збалансованості бюджетного процесу в умовах воєнного стану.

У Мінфіні зазначили, що на 2026 рік видатки державного бюджету на охорону здоров’я (разом із трансфертами) становлять 258,6 млрд грн. Таким чином, це на 38,8 млрд грн більше ніж у 2025 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші уряд Кабінет Міністрів України Мінфін

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Дія Сіті Інвест зможе працювати без нагляду: Верховна Рада ініціює нові послаблення для резидентів

Регуляторні конфлікти та ризики для інвесторів: новий проєкт пропонує відмовитись від професійного нагляду за інвестиційними фондами.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]