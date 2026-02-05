Кабмін змінив порядок казначейських видатків у воєнний стан: скринінги 40+, стоматологія та правнича допомога

Документ передбачає розширення переліку пріоритетних медичних витрат, зокрема фінансування скринінгів для осіб віком від 40 років, а також уточнює підходи до фінансування стоматологічних послуг і безоплатної правничої допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів прийняв проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», розроблений Міністерством фінансів України.

Як зауважили у Міністерстві фінансів, рішення спрямоване на узгодження чинного Порядку з Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», а також на уточнення та актуалізацію механізмів здійснення Казначейством пріоритетних видатків в умовах воєнного стану.

Зміни, зокрема, передбачають:

1. Розширення переліку пріоритетних медичних видатків

Проєктом постанови передбачено включення до переліку пріоритетних видатків, за якими Казначейство в умовах воєнного стану здійснює відкриття асигнувань та проведення платежів у першочерговому порядку, здійснення скринінгів здоров’я для осіб віком від 40 років.

Закріплення цього напряму серед пріоритетних сприятиме стабільному фінансовому забезпеченню профілактичних програм навіть за обмежених бюджетних ресурсів, а також сприятиме підтримці системного підходу держави до збереження здоров’я населення в умовах воєнного часу.

2. Уточнення підходів до фінансування стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги

Проєктом постанови також уточнюються формулювання напрямів видатків щодо фінансового забезпечення стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги з метою їх повної відповідності бюджетним програмам, визначеним у Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Зокрема, уточнено положення щодо:

оплати медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги деяким категоріям громадян;

забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у тому числі послуг із медіації.

Такі зміни дозволять чітко пов’язати відповідні видатки з бюджетними програмами та підвищити прозорість і передбачуваність фінансового забезпечення соціально важливих послуг.

Як зауважили у Мінфіні, оновлення Порядку дає змогу Державній казначейській службі й надалі забезпечувати безперебійне та передбачуване фінансування ключових видатків державного бюджету, зокрема у сферах охорони здоров’я, а також сприяє стабільності й збалансованості бюджетного процесу в умовах воєнного стану.

У Мінфіні зазначили, що на 2026 рік видатки державного бюджету на охорону здоров’я (разом із трансфертами) становлять 258,6 млрд грн. Таким чином, це на 38,8 млрд грн більше ніж у 2025 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.