Кабмин изменил порядок казначейских расходов в условиях военного положения: скрининги 40+, стоматология и правовая помощь

13:32, 5 февраля 2026
Документ предусматривает расширение перечня приоритетных медицинских расходов, в частности финансирование скринингов для лиц в возрасте от 40 лет, а также уточняет подходы к финансированию стоматологических услуг и бесплатной юридической помощи.
Кабинет Министров принял проект постановления «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения», разработанный Министерством финансов Украины.

Как отметили в Министерстве финансов, решение направлено на приведение действующего Порядка в соответствие с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», а также на уточнение и актуализацию механизмов осуществления Казначейством приоритетных расходов в условиях военного положения.

Изменения, в частности, предусматривают:

1. Расширение перечня приоритетных медицинских расходов

Проектом постановления предусмотрено включение в перечень приоритетных расходов, по которым Казначейство в условиях военного положения осуществляет открытие ассигнований и проведение платежей в первоочередном порядке, проведение скринингов здоровья для лиц в возрасте от 40 лет.

Закрепление данного направления среди приоритетных будет способствовать стабильному финансовому обеспечению профилактических программ даже при ограниченных бюджетных ресурсах, а также поддержанию системного подхода государства к сохранению здоровья населения в условиях военного времени.

2. Уточнение подходов к финансированию стоматологических услуг и бесплатной правовой помощи

Проектом постановления также уточняются формулировки направлений расходов по финансовому обеспечению стоматологических услуг и бесплатной правовой помощи с целью их полного соответствия бюджетным программам, определенным в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

В частности, уточнены положения относительно:

оплаты медицинских услуг по зубопротезированию и оказания плановой стоматологической помощи некоторым категориям граждан;

обеспечения предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, в том числе услуг по медиации.

Такие изменения позволят четко увязать соответствующие расходы с бюджетными программами и повысить прозрачность и предсказуемость финансового обеспечения социально важных услуг.

Как отметили в Минфине, обновление Порядка позволяет Государственной казначейской службе и в дальнейшем обеспечивать бесперебойное и предсказуемое финансирование ключевых расходов государственного бюджета, в частности в сфере здравоохранения, а также способствует стабильности и сбалансированности бюджетного процесса в условиях военного положения.

В Минфине сообщили, что на 2026 год расходы государственного бюджета на здравоохранение (вместе с трансфертами) составляют 258,6 млрд грн. Таким образом, это на 38,8 млрд грн больше, чем в 2025 году.

