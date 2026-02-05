  1. В Україні

Віктор Ляшко: понад 8 тисяч людей уже подали заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+

13:28, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці старше 40 років мають можливість подати заявку на отримання коштів для участі у Скринінгу здоровʼя 40+ через Дію або ЦНАПи.
Віктор Ляшко: понад 8 тисяч людей уже подали заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+
Фото: МОЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що понад 8,3 тисячі людей уже подали заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«Це українці й українки віком 40+, які відзначили день народження в перші дні січня.

Коротко нагадаю алгоритм: через 30 днів після свого дня народження, всі українці та українки старше 40 років мають можливість подати заявку на отримання коштів для участі у Скринінгу здоровʼя 40+ через Дію або ЦНАПи», - заявив він.  

Скринінг здоров’я 40+ — національна програма, яка дає змогу вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення ментального здоров’я.

Сьогодні пройти скринінг можна вже у понад 1000 місцях надання послуг у закладах охорони здоров’я по всій країні — як комунальних, так і приватних. Під час нещодавнього відрядження на Херсонщину окремо проговорили готовність місцевих медзакладів долучатися до програми: в області вже працюють 7 місць надання послуг, ще частина закладів проходить верифікацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ Дія Віктор Ляшко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Дія Сіті Інвест зможе працювати без нагляду: Верховна Рада ініціює нові послаблення для резидентів

Регуляторні конфлікти та ризики для інвесторів: новий проєкт пропонує відмовитись від професійного нагляду за інвестиційними фондами.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]