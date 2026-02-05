Віктор Ляшко: понад 8 тисяч людей уже подали заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+

Українці старше 40 років мають можливість подати заявку на отримання коштів для участі у Скринінгу здоровʼя 40+ через Дію або ЦНАПи.

Очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що понад 8,3 тисячі людей уже подали заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+.

«Це українці й українки віком 40+, які відзначили день народження в перші дні січня.

Коротко нагадаю алгоритм: через 30 днів після свого дня народження, всі українці та українки старше 40 років мають можливість подати заявку на отримання коштів для участі у Скринінгу здоровʼя 40+ через Дію або ЦНАПи», - заявив він.

Скринінг здоров’я 40+ — національна програма, яка дає змогу вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення ментального здоров’я.

Сьогодні пройти скринінг можна вже у понад 1000 місцях надання послуг у закладах охорони здоров’я по всій країні — як комунальних, так і приватних. Під час нещодавнього відрядження на Херсонщину окремо проговорили готовність місцевих медзакладів долучатися до програми: в області вже працюють 7 місць надання послуг, ще частина закладів проходить верифікацію.

