  1. В Украине

Виктор Ляшко: более 8 тысяч человек уже подали заявки на участие в программе Скрининг здоровья 40+

13:28, 5 февраля 2026
Украинцы старше 40 лет имеют возможность подать заявку на получение средств для участия в «Скрининге здоровья 40+» через «Дию» или ЦНАПы.
Фото: Минздрав
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что более 8,3 тысячи человек уже подали заявки на участие в программе «Скрининг здоровья 40+».

«Это украинцы и украинки в возрасте 40+, которые отметили день рождения в первые дни января.

Коротко напомню алгоритм: через 30 дней после своего дня рождения все украинцы и украинки старше 40 лет имеют возможность подать заявку на получение средств для участия в “Скрининге здоровья 40+” через “Дию” или ЦНАПы», — заявил он.

«Скрининг здоровья 40+» — национальная программа, которая позволяет своевременно выявлять сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения ментального здоровья.

Сегодня пройти скрининг можно уже более чем в 1000 местах предоставления услуг в учреждениях здравоохранения по всей стране — как коммунальных, так и частных. Во время недавней командировки в Херсонскую область отдельно обсудили готовность местных медучреждений присоединяться к программе: в области уже работают 7 мест предоставления услуг, еще часть заведений проходит верификацию.

