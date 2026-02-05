Суд покарав жінку, через те, що вона не допомогла кішці — 1000 фунтів штрафу та заборона тримати тварин

Жінку покарали через ненадання ветеринарного лікування кішці після травми лапи.

Фото: nation.cymru

Мешканку Кардіффа позбавили права утримувати будь-яких тварин строком на три роки після того, як її кішка зазнала тривалих страждань через відсутність ветеринарної допомоги при травмі лапи, пише nation.cymru.

Адріанна Калдарер, яка проживає на Мурленд-роуд у районі Сплотт (Кардіфф), постала перед Магістратським судом Кардіффа. Раніше вона визнала себе винною в одному правопорушенні за Законом про добробут тварин — у завданні невиправданих страждань кішці на ім’я Мелоді через ненадання ветеринарного лікування після травми лапи.

Суд призначив жінці 12-місячний громадський нагляд, 120 годин неоплачуваних громадських робіт, 15 днів реабілітаційних заходів, а також зобов’язав сплатити 1 000 фунтів стерлінгів. Крім того, їй заборонили утримувати тварин протягом трьох років. Під час розгляду справи врахували, що обвинувачена визнала провину та, на думку суду, здатна до реабілітації.

Як встановив суд, 10 квітня 2025 року сусідка власниці доставила Мелоді до ветеринарної клініки через те, що кішка кульгала. Ветеринари зафіксували, що тварина не спиралася на праву передню лапу, відчувала сильний біль і реагувала криками під час огляду. Також було виявлено стару рану на внутрішньому боці задньої лапи. Кішці дали знеболювальне, однак лікарі не виключали перелом.

Власниці запропонували кілька варіантів: зробити рентген, передати кішку клініці або звернутися до власного ветеринара наступного дня. Жінка обрала лише знеболювальне та була попереджена про необхідність негайного подальшого лікування. Ці рекомендації виконані не були.

12 квітня інспекторка служби захисту тварин RSPCA Софі Деніелс прибула за адресою проживання власниці. Спочатку ніхто не відчиняв двері. Згодом чоловік повідомив, що з кішкою «все добре» і що в нього є ліки, показавши майже порожній флакон. Калдарер також стверджувала, що тварина нібито не страждає і має лише «проблему із зап’ястком». Однак показати кішку відмовилася.

Після консультації з ветеринаром, який підтвердив, що тварина перебуває у стані страждання, інспекторка звернулася по допомогу до поліції. Під час обшуку кішку в будинку не знайшли. Лише 17 квітня Мелоді виявили у провулку за будинком і доправили до ветеринара.

Огляд показав, що кішка кульгає, має болісну реакцію в ділянці плеча та ліктя. Згодом у неї утворився абсцес із виділенням гною, що потребувало хірургічного втручання та антибіотикотерапії. Наприкінці травня рана почала загоюватися, однак згодом Мелоді померла під опікою RSPCA від інфекцій, пов’язаних із первинною травмою.

Після винесення вироку інспекторка Софі Деніелс заявила, що кожна тварина заслуговує на гуманне ставлення, а власники зобов’язані забезпечувати своїм улюбленцям належний догляд і медичну допомогу.

