  1. В мире

Суд наказал женщину за то, что она не помогла кошке — 1000 фунтов штрафа и запрет держать животных

15:20, 5 февраля 2026
Женщину наказали за непредоставление ветеринарного лечения кошке после травмы лапы.
Фото: nation.cymru
Жительницу Кардиффа лишили права содержать каких-либо животных сроком на три года после того, как ее кошка длительное время страдала из-за отсутствия ветеринарной помощи при травме лапы, пишет nation.cymru.

Адрианна Калдарер, проживающая на Мурленд-роуд в районе Сплотт (Кардифф), предстала перед Магистратским судом Кардиффа. Ранее она признала себя виновной в одном правонарушении по Закону о благополучии животных — причинении неоправданных страданий кошке по кличке Мелоди из-за непредоставления ветеринарного лечения после травмы лапы.

Суд назначил женщине 12-месячный общественный надзор, 120 часов неоплачиваемых общественных работ, 15 дней реабилитационных мероприятий, а также обязал уплатить 1 000 фунтов стерлингов. Кроме того, ей запретили содержать животных в течение трех лет. При рассмотрении дела было учтено, что обвиняемая признала вину и, по мнению суда, способна к реабилитации.

Как установил суд, 10 апреля 2025 года соседка владелицы доставила Мелоди в ветеринарную клинику из-за того, что кошка хромала. Ветеринары зафиксировали, что животное не опиралось на правую переднюю лапу, испытывало сильную боль и реагировало криками во время осмотра. Также была обнаружена старая рана на внутренней стороне задней лапы. Кошке дали обезболивающее, однако врачи не исключали перелом.

Владелице предложили несколько вариантов: сделать рентген, передать кошку клинике либо обратиться к своему ветеринару на следующий день. Женщина выбрала лишь обезболивающее и была предупреждена о необходимости немедленного дальнейшего лечения. Эти рекомендации выполнены не были.

12 апреля инспектор службы защиты животных RSPCA Софи Дэниелс прибыла по адресу проживания владелицы. Сначала никто не открывал дверь. Позднее мужчина сообщил, что с кошкой «все в порядке» и что у него есть лекарства, показав почти пустой флакон. Калдарер также утверждала, что животное якобы не страдает и имеет лишь «проблему с запястьем». Однако показать кошку она отказалась.

После консультации с ветеринаром, который подтвердил, что животное находится в состоянии страдания, инспектор обратилась за помощью к полиции. Во время обыска кошку в доме не нашли. Лишь 17 апреля Мелоди обнаружили в переулке за домом и доставили к ветеринару.

Осмотр показал, что кошка хромает и имеет болезненную реакцию в области плеча и локтя. Позднее у нее образовался абсцесс с выделением гноя, что потребовало хирургического вмешательства и антибиотикотерапии. В конце мая рана начала заживать, однако впоследствии Мелоди умерла под опекой RSPCA от инфекций, связанных с первоначальной травмой.

После вынесения приговора инспектор Софи Дэниелс заявила, что каждое животное заслуживает гуманного отношения, а владельцы обязаны обеспечивать своим питомцам надлежащий уход и медицинскую помощь.

суд Великобритания

