Bitcoin впав до найнижчого рівня з листопада 2024 року

Біткоїн наблизився до падіння нижче $70 тисяч на тлі розпродажу крипторинку.

Фото: ukrinform.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біткоїн 5 лютого опинився за крок від падіння нижче позначки у 70 тисяч доларів, пише Reuters.

Під час ранніх європейських торгів Bitcoin подешевшав на 2%, а раніше в азійську сесію втрачав до 3,5%, опустившись до $70 052,38 — найнижчого рівня з листопада 2024 року. Ethereum (ether) знизився на 0,7% — до $2 111,34. Падіння нижче $2 000 стало б першим таким випадком із травня минулого року.

Аналітики зазначають, що чергову хвилю різкого розпродажу на крипторинку спричинило висунення Кевіна Ворша на посаду голови Федеральна резервна система США. Інвестори очікують, що він може скоротити баланс Федерального резерву, що негативно вплине на спекулятивні активи, зокрема криптовалюти.

За тиждень біткоїн уже втратив понад 7%, а з початку року його падіння наблизилося до 20%. Ether із початку року подешевшав майже на 30%.

«Ринок боїться його жорсткої позиції, — зазначив Мануель Вільєгас Франческі з дослідницької команди Julius Baer. — Менший баланс не створить жодних сприятливих умов для криптовалют».

Аналітики також нагадують, що крипторинок уже кілька місяців перебуває під тиском після різкого обвалу в жовтні, коли біткоїн стрімко знизився з історичного максимуму через ліквідацію позицій із високим кредитним плечем. Це охолодило інтерес інвесторів до цифрових активів і зробило ринкові настрої вразливими.

У Deutsche Bank вважають, що поточне зниження зумовлене насамперед масштабним відтоком коштів з інституційних ETF. За оцінками банку, після жовтневого спаду 2025 року з таких фондів щомісяця виводилися мільярди доларів.

Аналітики додали, що у січні зі спотових біткоїн-ETF у США було виведено понад $3 млрд — після відтоку близько $2 млрд у грудні та $7 млрд у листопаді.

«На нашу думку, такий стійкий продаж свідчить про втрату інтересу з боку традиційних інвесторів і загальне зростання песимізму щодо криптоіндустрії», — зазначили в Deutsche Bank.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.