  1. У світі

Bitcoin впав до найнижчого рівня з листопада 2024 року

14:12, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Біткоїн наблизився до падіння нижче $70 тисяч на тлі розпродажу крипторинку.
Bitcoin впав до найнижчого рівня з листопада 2024 року
Фото: ukrinform.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біткоїн 5 лютого опинився за крок від падіння нижче позначки у 70 тисяч доларів, пише Reuters.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Під час ранніх європейських торгів Bitcoin подешевшав на 2%, а раніше в азійську сесію втрачав до 3,5%, опустившись до $70 052,38 — найнижчого рівня з листопада 2024 року. Ethereum (ether) знизився на 0,7% — до $2 111,34. Падіння нижче $2 000 стало б першим таким випадком із травня минулого року.

Аналітики зазначають, що чергову хвилю різкого розпродажу на крипторинку спричинило висунення Кевіна Ворша на посаду голови Федеральна резервна система США. Інвестори очікують, що він може скоротити баланс Федерального резерву, що негативно вплине на спекулятивні активи, зокрема криптовалюти.

За тиждень біткоїн уже втратив понад 7%, а з початку року його падіння наблизилося до 20%. Ether із початку року подешевшав майже на 30%.

«Ринок боїться його жорсткої позиції, — зазначив Мануель Вільєгас Франческі з дослідницької команди Julius Baer. — Менший баланс не створить жодних сприятливих умов для криптовалют».

Аналітики також нагадують, що крипторинок уже кілька місяців перебуває під тиском після різкого обвалу в жовтні, коли біткоїн стрімко знизився з історичного максимуму через ліквідацію позицій із високим кредитним плечем. Це охолодило інтерес інвесторів до цифрових активів і зробило ринкові настрої вразливими.

У Deutsche Bank вважають, що поточне зниження зумовлене насамперед масштабним відтоком коштів з інституційних ETF. За оцінками банку, після жовтневого спаду 2025 року з таких фондів щомісяця виводилися мільярди доларів.

Аналітики додали, що у січні зі спотових біткоїн-ETF у США було виведено понад $3 млрд — після відтоку близько $2 млрд у грудні та $7 млрд у листопаді.

«На нашу думку, такий стійкий продаж свідчить про втрату інтересу з боку традиційних інвесторів і загальне зростання песимізму щодо криптоіндустрії», — зазначили в Deutsche Bank.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Дія Сіті Інвест зможе працювати без нагляду: Верховна Рада ініціює нові послаблення для резидентів

Регуляторні конфлікти та ризики для інвесторів: новий проєкт пропонує відмовитись від професійного нагляду за інвестиційними фондами.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]