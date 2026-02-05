  1. В мире

Bitcoin упал до самого низкого уровня с ноября 2024 года

14:12, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Биткоин приблизился к падению ниже $70 тысяч на фоне распродажи крипторынка.
Bitcoin упал до самого низкого уровня с ноября 2024 года
Фото: ukrinform.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Биткоин 5 февраля оказался в шаге от падения ниже отметки в 70 тысяч долларов, пишет Reuters.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время ранних европейских торгов Bitcoin подешевел на 2%, а ранее в азиатскую сессию терял до 3,5%, опустившись до $70 052,38 — самого низкого уровня с ноября 2024 года. Ethereum (ether) снизился на 0,7% — до $2 111,34. Падение ниже $2 000 стало бы первым таким случаем с мая прошлого года.

Аналитики отмечают, что очередную волну резкой распродажи на крипторынке спровоцировало выдвижение Кевина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы США. Инвесторы ожидают, что он может сократить баланс Федерального резерва, что негативно повлияет на спекулятивные активы, в частности криптовалюты.

За неделю биткоин уже потерял более 7%, а с начала года его падение приблизилось к 20%. Ether с начала года подешевел почти на 30%.

«Рынок боится его жесткой позиции, — отметил Мануэль Вильегас Франчески из исследовательской команды Julius Baer. — Меньший баланс не создаст никаких благоприятных условий для криптовалют».

Аналитики также напоминают, что крипторынок уже несколько месяцев находится под давлением после резкого обвала в октябре, когда биткоин стремительно снизился с исторического максимума из-за ликвидации позиций с высоким кредитным плечом. Это охладило интерес инвесторов к цифровым активам и сделало рыночные настроения уязвимыми.

В Deutsche Bank считают, что текущее снижение обусловлено прежде всего масштабным оттоком средств из институциональных ETF. По оценкам банка, после октябрьского спада 2025 года из таких фондов ежемесячно выводились миллиарды долларов.

Аналитики добавили, что в январе из спотовых биткоин-ETF в США было выведено более $3 млрд — после оттока около $2 млрд в декабре и $7 млрд в ноябре.

«По нашему мнению, такая устойчивая продажа свидетельствует о потере интереса со стороны традиционных инвесторов и общем росте пессимизма в отношении криптоиндустрии», — отметили в Deutsche Bank.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

криптовалюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Дія Сити Инвест сможет работать без надзора: Верховная Рада инициирует новые послабления для резидентов

Регуляторные конфликты и риски для инвесторов: новый проект предлагает отказаться от профессионального надзора за инвестиционными фондами.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]