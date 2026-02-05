Bitcoin упал до самого низкого уровня с ноября 2024 года

Биткоин приблизился к падению ниже $70 тысяч на фоне распродажи крипторынка.

Биткоин 5 февраля оказался в шаге от падения ниже отметки в 70 тысяч долларов, пишет Reuters.

Во время ранних европейских торгов Bitcoin подешевел на 2%, а ранее в азиатскую сессию терял до 3,5%, опустившись до $70 052,38 — самого низкого уровня с ноября 2024 года. Ethereum (ether) снизился на 0,7% — до $2 111,34. Падение ниже $2 000 стало бы первым таким случаем с мая прошлого года.

Аналитики отмечают, что очередную волну резкой распродажи на крипторынке спровоцировало выдвижение Кевина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы США. Инвесторы ожидают, что он может сократить баланс Федерального резерва, что негативно повлияет на спекулятивные активы, в частности криптовалюты.

За неделю биткоин уже потерял более 7%, а с начала года его падение приблизилось к 20%. Ether с начала года подешевел почти на 30%.

«Рынок боится его жесткой позиции, — отметил Мануэль Вильегас Франчески из исследовательской команды Julius Baer. — Меньший баланс не создаст никаких благоприятных условий для криптовалют».

Аналитики также напоминают, что крипторынок уже несколько месяцев находится под давлением после резкого обвала в октябре, когда биткоин стремительно снизился с исторического максимума из-за ликвидации позиций с высоким кредитным плечом. Это охладило интерес инвесторов к цифровым активам и сделало рыночные настроения уязвимыми.

В Deutsche Bank считают, что текущее снижение обусловлено прежде всего масштабным оттоком средств из институциональных ETF. По оценкам банка, после октябрьского спада 2025 года из таких фондов ежемесячно выводились миллиарды долларов.

Аналитики добавили, что в январе из спотовых биткоин-ETF в США было выведено более $3 млрд — после оттока около $2 млрд в декабре и $7 млрд в ноябре.

«По нашему мнению, такая устойчивая продажа свидетельствует о потере интереса со стороны традиционных инвесторов и общем росте пессимизма в отношении криптоиндустрии», — отметили в Deutsche Bank.

