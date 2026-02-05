  1. Законодавство

Авто осіб з інвалідністю без спецзнака штрафуватимуть автоматично: законопроєкт хочуть змінити

14:44, 5 лютого 2026
Законопроєкт про обов’язкові спеціальні знаки для авто осіб з інвалідністю мають намір доопрацювати.
Авто осіб з інвалідністю без спецзнака штрафуватимуть автоматично: законопроєкт хочуть змінити
У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 14411, який передбачає обов’язкову наявність спеціальних розпізнавальних знаків на всіх транспортних засобах, що належать особам з інвалідністю або використовуються для їх перевезення. Однак у Раді хочуть доопрацювати документ із урахуванням цифрових рішень.

За словами нардепа Тараса Тарасенка, законопроєкт встановлює, що у разі відсутності спеціального знака транспортні засоби, припарковані на місцях для осіб з інвалідністю, підлягатимуть автоматичному штрафуванню.

«Урядовий законопроєкт передбачає наявність спеціальних знаків на всіх транспортних засобах, які належать особам з інвалідністю або людям, що їх перевозять. В іншому випадку поліцейські будуть штрафувати автоматично автомобілі, які перебувають на паркомісцях для осіб з інвалідністю », — зазначив депутат.

Водночас, за словами Тараса Тарасенка, документ потребує вдосконалення, адже автоматизація процесів допоможе усунути всі недоліки та зловживання. Зокрема, він пропонує запровадити єдиний цифровий реєстр таких транспортних засобів із автоматичним доступом для поліцейських, що дозволить перевіряти право на користування пільговими паркомісцями за номером автомобіля.

Народний депутат також повідомив, що що робоча група, яка займається доопрацюванням норм щодо паркомісць для осіб з інвалідністю, вже обговорила певні ініціативи з Нацполіцією.

Верховна Рада України уряд штраф автомобіль

