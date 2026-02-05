Авто лиц с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически: законопроект хотят изменить

Законопроект об обязательных специальных знаках для авто лиц с инвалидностью намерены доработать.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 14411, который предусматривает обязательное наличие специальных опознавательных знаков на всех транспортных средствах, принадлежащих лицам с инвалидностью или используемых для их перевозки. Однако в Раде хотят доработать документ с учетом цифровых решений.

По словам народного депутата Тараса Тарасенко, законопроект устанавливает, что в случае отсутствия специального знака транспортные средства, припаркованные на местах для лиц с инвалидностью, будут подлежать автоматическому штрафованию.

«Правительственный законопроект предусматривает наличие специальных знаков на всех транспортных средствах, которые принадлежат лицам с инвалидностью или людям, которые их перевозят. В противном случае полицейские будут автоматически штрафовать автомобили, находящиеся на парковочных местах для лиц с инвалидностью», — отметил депутат.

В то же время, по словам Тараса Тарасенко, документ требует усовершенствования, поскольку автоматизация процессов поможет устранить все недостатки и злоупотребления. В частности, он предлагает внедрить единый цифровой реестр таких транспортных средств с автоматическим доступом для полицейских, что позволит проверять право на пользование льготными парковочными местами по номеру автомобиля.

Народный депутат также сообщил, что рабочая группа, которая занимается доработкой норм относительно парковочных мест для лиц с инвалидностью, уже обсудила определенные инициативы с Нацполицией.

