  1. Законодательство

Авто лиц с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически: законопроект хотят изменить

14:44, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект об обязательных специальных знаках для авто лиц с инвалидностью намерены доработать.
Авто лиц с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически: законопроект хотят изменить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 14411, который предусматривает обязательное наличие специальных опознавательных знаков на всех транспортных средствах, принадлежащих лицам с инвалидностью или используемых для их перевозки. Однако в Раде хотят доработать документ с учетом цифровых решений.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам народного депутата Тараса Тарасенко, законопроект устанавливает, что в случае отсутствия специального знака транспортные средства, припаркованные на местах для лиц с инвалидностью, будут подлежать автоматическому штрафованию.

«Правительственный законопроект предусматривает наличие специальных знаков на всех транспортных средствах, которые принадлежат лицам с инвалидностью или людям, которые их перевозят. В противном случае полицейские будут автоматически штрафовать автомобили, находящиеся на парковочных местах для лиц с инвалидностью», — отметил депутат.

В то же время, по словам Тараса Тарасенко, документ требует усовершенствования, поскольку автоматизация процессов поможет устранить все недостатки и злоупотребления. В частности, он предлагает внедрить единый цифровой реестр таких транспортных средств с автоматическим доступом для полицейских, что позволит проверять право на пользование льготными парковочными местами по номеру автомобиля.

Народный депутат также сообщил, что рабочая группа, которая занимается доработкой норм относительно парковочных мест для лиц с инвалидностью, уже обсудила определенные инициативы с Нацполицией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины правительство штраф / штрафы автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Дія Сити Инвест сможет работать без надзора: Верховная Рада инициирует новые послабления для резидентов

Регуляторные конфликты и риски для инвесторов: новый проект предлагает отказаться от профессионального надзора за инвестиционными фондами.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]