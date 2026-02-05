У Одесі викрили експосадовця міграційної служби, який «забув» задекларувати 13 млн грн

Щоб приховати незаконно набуте майно й уникнути кримінальної відповідальності, чоловік задіяв цілу схему з виведення та переоформлення активів.

У Одесі викрили колишнього начальника одного з управлінь ГУ ДМС України в Одеській області, який «забув» задекларувати 13 млн грн та перевів їх на родичку.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, експосадовцю міграційної служби інкримінують набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, що перевищують її законні доходи.

«Працюючи на посаді, чиновник, щоб приховати незаконно набуте майно й уникнути кримінальної відповідальності, задіяв цілу схему з виведення та переоформлення активів.

Для цього міграційник використав наявні правовстановлюючі документи та печатки двох юридичних фірм, які зберігав у себе вдома», - заявили у відомстві.

За даними прокуратури, він передав реальні статки до статутних капіталів двох підконтрольних підприємств. Далі до складу засновників ввів близьку родичку — свою матір, яка стала одноосібною власницею компаній. Після чого з одного з підприємств вивів майно та переоформив на неї вже, як на фізичну особу.

За такою схемою посадовець приховав від обов’язкового декларування: свої апартаменти, офісні приміщення, земельні ділянки, декілька магазинів, гараж у Білгород-Дністровському районі, а також нерухомість і земельні ділянки в Одесі. Лише вартість одного офісу в місті Білгород-Дністровський становить майже 1,9 млн грн, а апартаментів у цьому ж районі — близько 1,8 млн грн.

У прокуратурі нагадали, що в суді вже слухаються дві справи стосовно вказаного експосадовця.

Зокрема, колишній чиновник обвинувачується у недостовірному декларуванні. Подані ним відомості на 83 млн грн відрізнялися від достовірних.

Інша справа стосується його зловживання впливом, коли експосадовець намагався вплинути на суддю для прийняття вигідного рішення.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

