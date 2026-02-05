  1. В Украине

В Одессе разоблачили экс-чиновника миграционной службы, который «забыл» задекларировать 13 млн грн

13:50, 5 февраля 2026
Чтобы скрыть незаконно приобретенное имущество и избежать уголовной ответственности, мужчина задействовал целую схему по выводу и переоформлению активов.
В Одессе разоблачили экс-чиновника миграционной службы, который «забыл» задекларировать 13 млн грн
В Одессе разоблачили бывшего начальника одного из управлений ГУ ГМС Украины в Одесской области, который «забыл» задекларировать 13 млн грн и перевел их на родственницу.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, экс-чиновнику миграционной службы инкриминируют приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, превышающих его законные доходы.

«Работая на должности, чиновник, чтобы скрыть незаконно приобретенное имущество и избежать уголовной ответственности, задействовал целую схему по выводу и переоформлению активов.

Для этого миграционщик использовал имеющиеся правоустанавливающие документы и печати двух юридических фирм, которые хранил у себя дома», — заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, он передал реальные активы в уставные капиталы двух подконтрольных предприятий. Далее в состав учредителей ввел близкую родственницу — свою мать, которая стала единоличным владельцем компаний. После этого из одного из предприятий вывел имущество и переоформил его на нее уже как на физическое лицо.

По такой схеме чиновник скрыл от обязательного декларирования: свои апартаменты, офисные помещения, земельные участки, несколько магазинов, гараж в Белгород-Днестровском районе, а также недвижимость и земельные участки в Одессе. Только стоимость одного офиса в городе Белгород-Днестровский составляет почти 1,9 млн грн, а апартаментов в этом же районе — около 1,8 млн грн.

В прокуратуре напомнили, что в суде уже рассматриваются два дела в отношении указанного экс-чиновника.

В частности, бывший чиновник обвиняется в недостоверном декларировании. Поданные им сведения отличались от достоверных на 83 млн грн.

Другое дело касается злоупотребления влиянием, когда экс-чиновник пытался повлиять на судью для принятия выгодного решения.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

прокуратура Одесса

