«Оливки на районі» довели до суду: як Viber-чат став підставою для вироку за перешкоджання мобілізації

Суд на Одещині визнав винним чоловіка, який публічно повідомляв у месенджері про переміщення військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення.

Повідомлення на кшталт «поїхали в той бік» чи «стоять біля такого-то будинку» у Viber-чаті можуть мати кримінальні наслідки. В Іванівці на Одещині суд визнав чоловіка винним у тому, що він публічно інформував інших про переміщення військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. За це суд призначив п’ять років позбавлення волі з випробуванням на три роки.

Обставини справи №499/219/25

Як встановив Іванівський районний суд Одеської області, у червні 2024 року обвинувачений, діючи умисно, розміщував у відкритій Viber-чат-групі повідомлення про дату, місця та напрямки переміщення військовослужбовців районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час заходів оповіщення мобілізаційних ресурсів. Повідомлення містили текстові сповіщення та фотографію службового мікроавтобуса з військовослужбовцем за кермом.

За даними вироку, спочатку чат мав нейтральну назву, а згодом адміністратор змінив її на «Оливки на районі!» — з метою конспірації. Публікації були доступні необмеженому колу осіб і автоматично надходили всім учасникам групи. Інформація такого змісту офіційно у відкритому доступі не розміщувалася, а її завчасне поширення, за оцінкою суду, сприяло ухиленню громадян від виконання обов’язку з’являтися за викликом до ТЦК, що негативно впливало на досягнення мети мобілізаційних заходів в умовах воєнного стану.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся та пояснив, що публікації робив для інформування учасників чату про переміщення працівників ТЦК. Він також добровільно перерахував 70 тис. грн на спеціальний рахунок ЗСУ та заявив про намір і надалі фінансово допомагати армії.

З огляду на визнання вини та відсутність спору щодо фактичних обставин, за згодою сторін суд розглянув справу у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що його характеризують. Суд роз’яснив учасникам, що в такому разі вони позбавляються права оскаржувати неоспорювані обставини в апеляції.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку про доведеність вини та наявність складу злочину. Пом’якшуючими обставинами визнано щире каяття й активне сприяння розкриттю правопорушення; обтяжуючих не встановлено. Також враховано досудову доповідь органу пробації, відсутність судимостей, соціально-психологічні характеристики та добровільну матеріальну підтримку ЗСУ.

У підсумку суд призначив:

п’ять років позбавлення волі з звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки;

поклав на засудженого обов’язки з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання/роботи, не виїжджати за межі України без погодження та працевлаштуватися (або зареєструватися як безробітний);

спеціальну конфіскацію мобільного телефону, яким користувалися для вчинення злочину.

