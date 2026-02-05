«Оливки на районе» довели до суда: как Viber-чат стал основанием для приговора за воспрепятствование мобилизации

Суд в Одесской области признал виновным мужчину, который публично сообщал в мессенджере о перемещении военнослужащих ТЦК во время мероприятий по оповещению.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сообщения вроде «поехали в ту сторону» или «стоят возле такого-то дома» в Viber-чате могут иметь уголовные последствия. В Ивановке Одесской области суд признал мужчину виновным в том, что он публично информировал других о перемещении военнослужащих ТЦК во время мероприятий по оповещению. За это суд назначил пять лет лишения свободы с испытанием на три года.

Обстоятельства дела №499/219/25

Как установил Ивановский районный суд Одесской области, в июне 2024 года обвиняемый, действуя умышленно, размещал в открытой Viber-чат-группе сообщения о дате, местах и направлениях перемещения военнослужащих районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мероприятий по оповещению мобилизационных ресурсов. Сообщения содержали текстовые уведомления и фотографию служебного микроавтобуса с военнослужащим за рулем.

По данным приговора, сначала чат имел нейтральное название, а затем администратор изменил его на «Оливки на районі!» — с целью конспирации. Публикации были доступны неограниченному кругу лиц и автоматически поступали всем участникам группы. Информация такого содержания официально в открытом доступе не размещалась, а ее заблаговременное распространение, по оценке суда, способствовало уклонению граждан от выполнения обязанности являться по вызову в ТЦК, что негативно влияло на достижение цели мобилизационных мероприятий в условиях военного положения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и пояснил, что публикации делал для информирования участников чата о перемещении работников ТЦК. Он также добровольно перечислил 70 тыс. грн на специальный счет ЗСУ и заявил о намерении и далее финансово помогать армии.

С учетом признания вины и отсутствия спора относительно фактических обстоятельств, с согласия сторон суд рассмотрел дело в порядке ч. 3 ст. 349 УПК Украины, ограничившись допросом обвиняемого и исследованием материалов, его характеризующих. Суд разъяснил участникам, что в таком случае они лишаются права обжаловать неоспариваемые обстоятельства в апелляции.

Что решил суд

Суд пришел к выводу о доказанности вины и наличии состава преступления. Смягчающими обстоятельствами признаны искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию правонарушения; отягчающих не установлено. Также учтены досудебный доклад органа пробации, отсутствие судимостей, социально-психологические характеристики и добровольная материальная поддержка ЗСУ.

В итоге суд назначил:

пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года;

возложил на осужденного обязанности являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства/работы, не выезжать за пределы Украины без согласования и трудоустроиться (или зарегистрироваться как безработный);

специальную конфискацию мобильного телефона, которым пользовались для совершения преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.