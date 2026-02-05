Мін’юст роз’яснив застосування нового Порядку проставлення апостиля до оновлення реєстру

Міністерство юстиції надало роз’яснення щодо практичного застосування нового Порядку проставлення апостиля, який діє з 1 лютого 2026 року.

Міністерство юстиції у листі звернуло увагу на окремі практичні аспекти реалізації нового Порядку проставлення апостиля (наказ № 1731/45137), який набув чинності 1 лютого 2026 року.

Апостиль: рішення та передача результатів

Відповідно до пунктів 8, 9 розділу ІІІ Порядку за результатом розгляду офіційного документа, поданого для проставлення апостиля, посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні у випадках, передбачених Правилами.

Посадовою особою Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів Електронного реєстру апостилів проставлений апостиль або повідомлення про відмову у проставленні апостиля передаються до відповідного відділу, нотаріуса, якими здійснювалося формування та реєстрація заяви про проставлення апостиля.

Вимоги до скріплення паперових документів

З урахуванням абзацу другого пункту 2 розділу IV Порядку, офіційний документ у паперовій формі і аркуш з апостилем скріплюються шляхом прошивання ниткою (стрічкою) білого або червоного кольору таким способом, що унеможливлює їх роз’єднання без пошкодження аркуша, і засвідчуються підписом відповідної посадової особи відділу, Державної архівної служби України, нотаріуса та печаткою за зразком і описом, що додається до Порядку.

Електронна форма апостиля

Пункт 9 апостиля (за зразком у додатку 1 до Правил) у формі електронного документа, що проставляється на документі в паперовій формі за допомогою програмних засобів Реєстру шляхом візуалізації на окремому аркуші, містить текстовий напис про проставлений електронно-цифровий підпис (печатку) Міністерства юстиції України і додаткового засвідчення печаткою за зразком та описом не потребує.

Засвідчення підписом і печаткою за зразком та описом, що додається до Порядку, візуалізації апостиля на документі в паперовій формі Порядком не передбачено, так само як не передбачено проставлення підпису і печатки на інших, не обумовлених Порядком місцях.

Перехідний період до оновлення Реєстру

Мін’юст повідомив, що за інформацією НАІС триває модернізація Електронного реєстру апостилів, орієнтовна дата оновлення програмного забезпечення — 1 березня 2026 року. Наразі Реєстр функціонує без оновленого ПЗ.

Водночас:

Порядок застосовується вже зараз — з урахуванням наявних технічних можливостей Реєстру;

апостиль може проставлятися як у формі спеціальної відмітки, так і у формі електронного документа (через Реєстр);

до оновлення ПЗ наповнення Реєстру зразками підписів і печаток не здійснюється відповідно до Порядку.

