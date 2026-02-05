Минюст разъяснил применение нового Порядка проставления апостиля до обновления реестра

Министерство юстиции предоставило разъяснение о практическом применении нового Порядка проставления апостиля, действующего с 1 февраля 2026 года.

Министерство юстиции в письме обратило внимание на отдельные практические аспекты реализации нового Порядка проставления апостиля (приказ № 1731/45137), который вступил в силу 1 февраля 2026 года.

Апостиль: решение и передача результатов

В соответствии с пунктами 8, 9 раздела ІІІ Порядка по результатам рассмотрения официального документа, поданного для проставления апостиля, должностное лицо Министерства юстиции Украины проставляет апостиль либо отказывает в его проставлении в случаях, предусмотренных Правилами.

Должностным лицом Министерства юстиции Украины с помощью программных средств Электронного реестра апостилей проставленный апостиль либо уведомление об отказе в проставлении апостиля передаются в соответствующий отдел, нотариусу, которыми осуществлялось формирование и регистрация заявления о проставлении апостиля.

Требования к скреплению бумажных документов

С учетом абзаца второго пункта 2 раздела IV Порядка официальный документ в бумажной форме и лист с апостилем скрепляются путем прошивания нитью (лентой) белого или красного цвета таким способом, который исключает их разъединение без повреждения листа, и удостоверяются подписью соответствующего должностного лица отдела, Государственной архивной службы Украины, нотариуса и печатью по образцу и описанию, прилагаемым к Порядку.

Электронная форма апостиля

Пункт 9 апостиля (по образцу в приложении 1 к Правилам) в форме электронного документа, который проставляется на документе в бумажной форме с помощью программных средств Реестра путем визуализации на отдельном листе, содержит текстовую надпись о наложенной электронно-цифровой подписи (печати) Министерства юстиции Украины и дополнительного удостоверения печатью по образцу и описанию не требует.

Удостоверение подписью и печатью по образцу и описанию, прилагаемым к Порядку, визуализации апостиля на документе в бумажной форме Порядком не предусмотрено, так же как не предусмотрено проставление подписи и печати в иных, не обусловленных Порядком местах.

Переходный период до обновления Реестра

Минюст сообщил, что по информации НАИС продолжается модернизация Электронного реестра апостилей, ориентировочная дата обновления программного обеспечения — 1 марта 2026 года. В настоящее время Реестр функционирует без обновленного ПО.

В то же время:

Порядок применяется уже сейчас — с учетом имеющихся технических возможностей Реестра;

апостиль может проставляться как в форме специальной отметки, так и в форме электронного документа (через Реестр);

до обновления ПО наполнение Реестра образцами подписей и печатей не осуществляется в соответствии с Порядком.

