  1. В Украине

Минюст разъяснил применение нового Порядка проставления апостиля до обновления реестра

14:47, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство юстиции предоставило разъяснение о практическом применении нового Порядка проставления апостиля, действующего с 1 февраля 2026 года.
Минюст разъяснил применение нового Порядка проставления апостиля до обновления реестра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции в письме обратило внимание на отдельные практические аспекты реализации нового Порядка проставления апостиля (приказ № 1731/45137), который вступил в силу 1 февраля 2026 года.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Апостиль: решение и передача результатов

В соответствии с пунктами 8, 9 раздела ІІІ Порядка по результатам рассмотрения официального документа, поданного для проставления апостиля, должностное лицо Министерства юстиции Украины проставляет апостиль либо отказывает в его проставлении в случаях, предусмотренных Правилами.

Должностным лицом Министерства юстиции Украины с помощью программных средств Электронного реестра апостилей проставленный апостиль либо уведомление об отказе в проставлении апостиля передаются в соответствующий отдел, нотариусу, которыми осуществлялось формирование и регистрация заявления о проставлении апостиля.

Требования к скреплению бумажных документов

С учетом абзаца второго пункта 2 раздела IV Порядка официальный документ в бумажной форме и лист с апостилем скрепляются путем прошивания нитью (лентой) белого или красного цвета таким способом, который исключает их разъединение без повреждения листа, и удостоверяются подписью соответствующего должностного лица отдела, Государственной архивной службы Украины, нотариуса и печатью по образцу и описанию, прилагаемым к Порядку.

Электронная форма апостиля

Пункт 9 апостиля (по образцу в приложении 1 к Правилам) в форме электронного документа, который проставляется на документе в бумажной форме с помощью программных средств Реестра путем визуализации на отдельном листе, содержит текстовую надпись о наложенной электронно-цифровой подписи (печати) Министерства юстиции Украины и дополнительного удостоверения печатью по образцу и описанию не требует.

Удостоверение подписью и печатью по образцу и описанию, прилагаемым к Порядку, визуализации апостиля на документе в бумажной форме Порядком не предусмотрено, так же как не предусмотрено проставление подписи и печати в иных, не обусловленных Порядком местах.

Переходный период до обновления Реестра

Минюст сообщил, что по информации НАИС продолжается модернизация Электронного реестра апостилей, ориентировочная дата обновления программного обеспечения — 1 марта 2026 года. В настоящее время Реестр функционирует без обновленного ПО.

В то же время:

  • Порядок применяется уже сейчас — с учетом имеющихся технических возможностей Реестра;
  • апостиль может проставляться как в форме специальной отметки, так и в форме электронного документа (через Реестр);
  • до обновления ПО наполнение Реестра образцами подписей и печатей не осуществляется в соответствии с Порядком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст нотариус апостиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Дія Сити Инвест сможет работать без надзора: Верховная Рада инициирует новые послабления для резидентов

Регуляторные конфликты и риски для инвесторов: новый проект предлагает отказаться от профессионального надзора за инвестиционными фондами.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]