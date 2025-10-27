Практика судів
  1. В Україні

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях – екстрені відключення електроенергії

09:23, 27 жовтня 2025
У Києві та двох областях знову запроваджено екстрені відключення світла — ДТЕК.
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях – екстрені відключення електроенергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ДТЕК повідомили про застосування екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Рішення ухвалено через необхідність стабілізації енергосистеми.

Чому можуть зникати світло та як розрізняти різні типи відключень:

Екстрені відключення

Відбуваються без попередження після масованих атак або великих аварій, коли енергосистема втрачає потужність чи пошкоджено важливі об’єкти — електростанції, підстанції, лінії. Такі дії є вимушеним кроком для запобігання масштабним відключенням.

Стабілізаційні відключення

Застосовуються, коли в системі бракує електроенергії. У цьому випадку світло вимикають і вмикають споживачів по черзі за визначеними графіками.

Локальні аварії

Це пошкодження в конкретному районі або будинку — найчастіше через перенавантаження, коли після відключення багато споживачів одночасно вмикають техніку. Такі випадки не регулюються графіками, а попередити про них заздалегідь неможливо.

Планові роботи

Проводяться для технічного обслуговування, ремонту або модернізації мереж. Їх мета — запобігти аваріям у майбутньому. Про такі відключення споживачів інформують у чат-ботах компанії.

У ДТЕК додали, що іноді світло може зникати через несправності обладнання, яке належить забудовникам, ОСББ чи приватним компаніям. У таких випадках відновлення електропостачання залежить від власників цього обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

електроенергія відключення світла Укренерго графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду