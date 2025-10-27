В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях — экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и двух областях снова введены экстренные отключения света — ДТЭК.

В ДТЭК сообщили о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Решение принято из-за необходимости стабилизации энергосистемы.

Почему может исчезать свет и как различать разные типы отключений:

Экстренные отключения

Происходят без предупреждения после массированных атак или крупных аварий, когда энергосистема теряет мощность либо повреждены важные объекты — электростанции, подстанции, линии. Такие меры являются вынужденным шагом для предотвращения масштабных отключений.

Стабилизационные отключения

Применяются, когда в системе не хватает электроэнергии. В этом случае потребителей отключают и подключают поочередно согласно установленным графикам.

Локальные аварии

Это повреждения в конкретном районе или доме — чаще всего из-за перегрузки, когда после отключения многие потребители одновременно включают технику. Такие случаи не регулируются графиками, и предупредить о них заранее невозможно.

Плановые работы

Проводятся для технического обслуживания, ремонта или модернизации сетей. Их цель — предотвратить аварии в будущем. О таких отключениях потребителей информируют через чат-боты компании.

В ДТЭК добавили, что иногда свет может исчезать из-за неисправностей оборудования, принадлежащего застройщикам, ОСМД или частным компаниям. В таких случаях восстановление электроснабжения зависит от владельцев этого оборудования.

