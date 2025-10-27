Зв’язок під час блекаутів стане стабільнішим – Рустем Умєров

За словами Умєрова, в Україні збільшать кількість вишок мобільного зв'язку з аварійним живленням.

Фото: pravda.com.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про рішення збільшити кількість базових станцій мобільного зв'язку з резервним живленням на тлі проблем з електроенергією.

На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали російські атаки на енергетичні об'єкти та стійкість мобільного зв'язку під час відключень. «Обговорили пріоритети захисту і конкретні напрямки співпраці з партнерами щодо зміцнення системи ППО. Підтримано рішення про збільшення кількості базових станцій з аварійним живленням і перерозподіл резервних джерел енергії з фокусом на прифронтові території», – зазначив Умєров.

Він додав, що також розглядали розвиток далекобійних можливостей. Разом із виробниками оцінили результати застосування далекобійної зброї. «Географія далекобійних ударів по території агресора буде розширюватися», – уточнив секретар РНБО.

Окремо обговорили виконання контрактів на 2025 рік і плани на 2026–2028 роки. Підприємствам доручили погоджувати щотижневі графіки надходжень.

