Практика судів
  1. В Україні

Зв’язок під час блекаутів стане стабільнішим – Рустем Умєров

20:55, 27 жовтня 2025
За словами Умєрова, в Україні збільшать кількість вишок мобільного зв'язку з аварійним живленням.
Зв’язок під час блекаутів стане стабільнішим – Рустем Умєров
Фото: pravda.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про рішення збільшити кількість базових станцій мобільного зв'язку з резервним живленням на тлі проблем з електроенергією.

На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали російські атаки на енергетичні об'єкти та стійкість мобільного зв'язку під час відключень. «Обговорили пріоритети захисту і конкретні напрямки співпраці з партнерами щодо зміцнення системи ППО. Підтримано рішення про збільшення кількості базових станцій з аварійним живленням і перерозподіл резервних джерел енергії з фокусом на прифронтові території», – зазначив Умєров.

Він додав, що також розглядали розвиток далекобійних можливостей. Разом із виробниками оцінили результати застосування далекобійної зброї. «Географія далекобійних ударів по території агресора буде розширюватися», – уточнив секретар РНБО.

Окремо обговорили виконання контрактів на 2025 рік і плани на 2026–2028 роки. Підприємствам доручили погоджувати щотижневі графіки надходжень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика Рустем Умєров світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду