Связь во время блэкаутов станет более стабильной – Рустем Умеров

По словам Умерова, в Украине увеличат количество вышек мобильной связи с аварийным питанием.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении увеличить количество базовых станций мобильной связи с резервным питанием на фоне проблем с электроэнергией.

На Ставке верховного главнокомандующего обсуждали российские атаки на энергетические объекты и устойчивость мобильной связи во время отключений. «Обсудили приоритеты защиты и конкретные направления сотрудничества с партнерами по укреплению системы ПВО. Поддержано решение об увеличении количества базовых станций с аварийным питанием и перераспределении резервных источников энергии с фокусом на прифронтовые территории», – отметил Умеров.

Он добавил, что также рассматривали развитие дальнобойных возможностей. Вместе с производителями оценили результаты применения дальнобойного оружия. «География дальнобойных ударов по территории агрессора будет расширяться», – уточнил секретарь СНБО.

Отдельно обсудили выполнение контрактов на 2025 год и планы на 2026–2028 годы. Предприятиям поручили согласовывать еженедельные графики поступлений.

