У Мінсоцполітики запустили нові сервіси для найвразливіших категорій внутрішньо переміщених осіб

Із зони бойових дій евакуйовано майже 120 тисяч людей з початку червня.

Від 1 червня 2025 року із зон активних бойових дій евакуювали понад 119,8 тис. осіб, серед яких 14 тис. дітей та понад 3,9 тис. маломобільних людей. Про це під час брифінгу щодо евакуації населення з прифронтових регіонів повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко.

За її словами, нині працюють 20 транзитних центрів, які приймають евакуйованих осіб, найбільш завантажені з них — у Павлограді та селі Волоське Дніпропетровської області, а також у місті Лозова Харківської області, куди прибувають люди з Донеччини.

Загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перевищує 80,5 тисяч, з яких понад 7,8 тисяч залишаються вільними. Із 3,5 тисяч місць, облаштованих для людей з обмеженою мобільністю, 93 наразі вільні.

«Ми працюємо з усвідомленням того, що звичних рішень зараз недостатньо», — наголосила Кірієнко.

Міністерство вже впровадило дві нові програми підтримки для найвразливіших категорій ВПО:

довготривалий медсестринський догляд, спрямування на отримання якого можна оформити безпосередньо на пункті евакуації;

послуга проживання, що надається терміном до 12 місяців.

За словами заступниці міністра, у співпраці з МОЗ визначено 212 закладів охорони здоров’я, які надаватимуть послугу довготривалого догляду — загалом це 2635 вільних місць. У першу чергу буде законтрактовано 89 закладів (1420 місць).

«Станом на жовтень послугу довготривалого медсестринського догляду отримує 12 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб», — зазначила Кірієнко.

Вона також повідомила, що для мешканців прифронтових територій діють додаткові компенсації за оплату електроенергії. Кошти автоматично нараховуються разом із субсидіями та пільгами — за нормою 100 кВт·год на особу, але не більше 300 кВт·год на сім’ю. Це становить 432 грн на одну людину, а максимальна виплата — 1296 грн на домогосподарство.

Окрім того, держава продовжує програму компенсацій на оплату твердого палива для прифронтових громад та по всій Україні.

Середній розмір виплати сягатиме 8 тис. грн, а загальний обсяг фінансування — 258,4 млн грн, що дозволить забезпечити підтримкою понад 32 тис. сімей ВПО.

