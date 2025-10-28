Практика судів
  1. В Україні

У Мінсоцполітики запустили нові сервіси для найвразливіших категорій внутрішньо переміщених осіб

14:36, 28 жовтня 2025
Із зони бойових дій евакуйовано майже 120 тисяч людей з початку червня.
У Мінсоцполітики запустили нові сервіси для найвразливіших категорій внутрішньо переміщених осіб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від 1 червня 2025 року із зон активних бойових дій евакуювали понад 119,8 тис. осіб, серед яких 14 тис. дітей та понад 3,9 тис. маломобільних людей. Про це під час брифінгу щодо евакуації населення з прифронтових регіонів повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко.

За її словами, нині працюють 20 транзитних центрів, які приймають евакуйованих осіб, найбільш завантажені з них — у Павлограді та селі Волоське Дніпропетровської області, а також у місті Лозова Харківської області, куди прибувають люди з Донеччини.

Загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перевищує 80,5 тисяч, з яких понад 7,8 тисяч залишаються вільними. Із 3,5 тисяч місць, облаштованих для людей з обмеженою мобільністю, 93 наразі вільні.

«Ми працюємо з усвідомленням того, що звичних рішень зараз недостатньо», — наголосила Кірієнко.

Міністерство вже впровадило дві нові програми підтримки для найвразливіших категорій ВПО:

  • довготривалий медсестринський догляд, спрямування на отримання якого можна оформити безпосередньо на пункті евакуації;
  • послуга проживання, що надається терміном до 12 місяців.

За словами заступниці міністра, у співпраці з МОЗ визначено 212 закладів охорони здоров’я, які надаватимуть послугу довготривалого догляду — загалом це 2635 вільних місць. У першу чергу буде законтрактовано 89 закладів (1420 місць).

«Станом на жовтень послугу довготривалого медсестринського догляду отримує 12 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб», — зазначила Кірієнко.

Вона також повідомила, що для мешканців прифронтових територій діють додаткові компенсації за оплату електроенергії. Кошти автоматично нараховуються разом із субсидіями та пільгами — за нормою 100 кВт·год на особу, але не більше 300 кВт·год на сім’ю. Це становить 432 грн на одну людину, а максимальна виплата — 1296 грн на домогосподарство.

Окрім того, держава продовжує програму компенсацій на оплату твердого палива для прифронтових громад та по всій Україні.

Середній розмір виплати сягатиме 8 тис. грн, а загальний обсяг фінансування — 258,4 млн грн, що дозволить забезпечити підтримкою понад 32 тис. сімей ВПО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінсоцполітики ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду