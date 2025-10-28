В Минсоцполитики запустили новые сервисы для самых уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц

Из зоны боевых действий эвакуировано около 120 тысяч человек с начала июня.

Из зоны боевых действий эвакуировано почти 120 тысяч человек: Минсоцполитики расширяет поддержку для уязвимых категорий

С 1 июня 2025 года из зон активных боевых действий эвакуировано более 119,8 тыс. человек, среди которых 14 тыс. детей и более 3,9 тыс. маломобильных людей. Об этом во время брифинга по вопросам эвакуации населения из прифронтовых регионов сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко.

По ее словам, в настоящее время работают 20 транзитных центров, принимающих эвакуированных лиц, наиболее загруженные из них — в Павлограде и селе Волосское Днепропетровской области, а также в городе Лозовая Харьковской области, куда прибывают люди из Донецкой области.

Общее количество койко-мест для временного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) превышает 80,5 тысяч, из которых более 7,8 тысяч остаются свободными. Из 3,5 тысяч мест, оборудованных для людей с ограниченной мобильностью, 93 сейчас свободны.

«Мы работаем с пониманием того, что привычных решений сейчас недостаточно», — подчеркнула Кириенко.

Министерство уже внедрило две новые программы поддержки для наиболее уязвимых категорий ВПЛ:

долгосрочный медсестринский уход, направление на получение которого можно оформить непосредственно на пункте эвакуации;

услуга проживания, предоставляемая сроком до 12 месяцев.

По словам заместителя министра, в сотрудничестве с Минздравом определены 212 учреждений здравоохранения, которые будут предоставлять услугу долгосрочного ухода — всего это 2635 свободных мест. В первую очередь будет заключено контрактов с 89 учреждениями (1420 мест).

«По состоянию на октябрь услугу долгосрочного медсестринского ухода получают 12 человек из числа внутренне перемещенных лиц», — отметила Кириенко.

Она также сообщила, что для жителей прифронтовых территорий действуют дополнительные компенсации за оплату электроэнергии. Средства автоматически начисляются вместе с субсидиями и льготами — по норме 100 кВт·ч на человека, но не более 300 кВт·ч на семью. Это составляет 432 грн на одного человека, а максимальная выплата — 1296 грн на домохозяйство.

Кроме того, государство продолжает программу компенсаций за оплату твердого топлива для прифронтовых общин и по всей Украине.

Средний размер выплаты составит 8 тыс. грн, а общий объем финансирования — 258,4 млн грн, что позволит обеспечить поддержкой более 32 тыс. семей ВПЛ.

