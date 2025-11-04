Практика судів
У Держпраці пояснили, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час воєнного стану

07:00, 4 листопада 2025
Під час воєнного стану атестацію можна проводити, і вона є обов’язковою для тих робочих місць, де присутні шкідливі умови.
У Держпраці пояснили, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час воєнного стану
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час військового стану.

Зазначається, що атестація може проводитись (і є обов’язковою для робочих місць із наявними шкідливими виробничими факторами).

Разом з тим, відповідно до п. 3.4 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

За відсутності типових виробничих умов, зокрема, коли виробничий процес на окремих виробництвах, цехах, робочих місцях працівників зупинений, атестація не проводиться.

Підприємством має бути проведена атестація робочих місць на тих робочих місцях, де триває виробничий процес за типових виробничих умов.

Атестація має бути також проведеною на робочих місцях, на яких відновлено виробничий процес у типових виробничих умовах.

