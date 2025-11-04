Практика судов
В Гоструда объяснили, проводится ли аттестация рабочих мест по условиям труда во время военного положения

07:00, 4 ноября 2025
Во время военного состояния аттестацию можно проводить, и она обязательна для тех рабочих мест, где присутствуют вредные условия.
Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъясняет, проводится ли аттестация рабочих мест по условиям труда во время военного положения.

Отмечается, что аттестация может проводиться (и является обязательной для рабочих мест с наличием вредных производственных факторов).

Вместе с тем, согласно п. 3.4 Методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторно-инструментальные исследования физических, химических, биологических, а также определение психофизиологических факторов проводятся в процессе работы в характерных (типичных) производственных условиях, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты.

При отсутствии типичных производственных условий, в частности, когда производственный процесс на отдельных производствах, в цехах или на рабочих местах работников остановлен, аттестация не проводится.

Предприятием должна быть проведена аттестация рабочих мест на тех рабочих местах, где продолжается производственный процесс в типичных производственных условиях.

Аттестация также должна быть проведена на рабочих местах, на которых возобновлен производственный процесс в типичных производственных условиях.

Гоструда

Судебно-юридическая газета

